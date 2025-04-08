В Котельниках 16 апреля пройдет ярмарка вакансий

Жителей и гостей городского округа Котельники приглашают на ежегодную ярмарку вакансий, которая состоится 16 апреля с 15:00 до 18:00 в торговом центре «МЕГА Белая Дача» (мост между южным и северным зданиями торгового центра). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В качестве соискателей в мероприятии примут участие порядка 20 организаций. На ярмарке будет представлено более 200 вакансий от предприятий, работающих в Котельниках: заводов «Белая Дача Трейдинг», «Сталькон», банка «ВТБ», торгового дома «ЭТМ», а также от других крупных компаний и арендаторов торгового центра «МЕГА Белая Дача».

Также участие примут учреждения городского округа Котельники, что даст шанс найти вакансии в сферах образования, медицины и муниципального управления.

Особое внимание будет уделено трудоустройству следующих категорий соискателей: молодежи (14+), людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), людям старшего возраста (65+) .

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.