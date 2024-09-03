В корпусах колледжа «Подмосковье» прошли мероприятия по борьбе с терроризмом

В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в Клину, Солнечногорске, Лобне и Химках прошли мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и направленные на воспитание толерантности и взаимоуважения. Во всех корпусах колледжа были организованы классные часы с участием представителей правоохранительных органов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Преподаватели и приглашенные гости подчеркнули важность не только борьбы с терроризмом, но и его предотвращения. Особое внимание было уделено необходимости уважения культурных и конфессиональных особенностей всех народов, населяющих Россию. Как отмечали участники мероприятий, только через толерантность и взаимоуважение можно предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишить экстремистов надежды на поддержку в обществе.

Каждый год 3 сентября в России отмечается особая дата — День солидарности в борьбе с терроризмом, которая связана с трагическими событиями в Беслане 1–3 сентября 2004 года. В этот день россияне вспоминают людей, погибших от рук террористов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.