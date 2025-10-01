В Королеве завершилось благоустройство сквера у РРК Энергия

В Королеве завершилось благоустройство сквера, расположенного рядом с ракетно-космической корпорацией «Энергия». Теперь этот сквер открыт для посещения, и здесь появились новые удобные скамейки, мусорные урны, указатели и защитные ограждения для растений. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На территории сквера установлен чугунный арт-объект под названием «Нулевой километр», который символизирует начало космической эры. Этот объект был создан по эскизам сотрудников корпорации. Кроме того, в сквере высажены новые деревья и цветы, что придает ему еще более привлекательный вид. Торжественное открытие сквера запланировано на сегодня в 16:00.

В ведомстве отметили, что в этом году в Подмосковье планируется модернизировать 135 общественных пространств, включая парки, набережные и пешеходные зоны. Это является частью широкой программы по улучшению городской инфраструктуры и созданию комфортной городской среды для жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.