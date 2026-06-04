В Королеве завершили благоустройство народных троп в 2026 году

Новые пешеходные дорожки обустроили в Королеве по региональной программе «Пешком» в 2026 году. Тропы появились у жилых домов и социальных объектов, соединяя маршруты к поликлиникам, школам и остановкам транспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году удобные пешеходные дорожки обустроили по нескольким адресам. Работы провели у дома № 11 на улице Пушкинская в микрорайоне Юбилейный, у дома № 9Б на проспекте Королева, у дома № 12 на улице Горького, а также у Космо-Дамианского храма в Болшево на улице Дурылина.

Кроме того, тропы появились у дома № 36 на улице М. К. Тихонравова, у дома № 1 на улице Военных Строителей, у дома № 9 на улице Лесная (два участка), у дома № 9 на улице 50-летия ВЛКСМ, у дома № 10 на Октябрьском бульваре (два участка), а также у домов № 11 и № 11А на проспекте Королева.

Локации определяли на основе обращений жителей. Эти маршруты активно используются горожанами и позволяют существенно сократить путь до социальных учреждений и остановок общественного транспорта. За последние пять лет в наукограде обустроили более 50 пешеходных дорожек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.