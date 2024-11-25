В Королеве завершилась седьмая выездная смена образовательного проекта «ШАГ»

Более 70 учеников городских школ провели каникулярную неделю на образовательной смене в санатории-профилактории «Подлипки». Ребята посещали лекции, индивидуальные и практические занятия по подготовке к олимпиадам разного уровня, которые провели сильнейшие преподаватели из МФТИ, Физтех-лицея им. Капицы, академии «Взлет» и городских школ.

Насыщенной была и досуговая программа — квесты и викторины, мастер-классы по рисованию, танцам, дизайнерскому искусству и даже этикету, спортивные состязания, дискотеки и творческие вечера.

Особенно популярны у школьников встречи с интересными людьми, которые проходят в каждую смену. В этот раз в гости к ребятам приехал один из создателей благотворительного фонда «Добро легко» Ярослав Липунов. Волонтеры фонда проводят благотворительные акции, помогают нуждающимся и делают ремонты в квартирах королевских семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Участники проекта «ШАГ» признаются, что образовательная смена — это не только дополнительные интересные знания, увлекательные занятия с лучшими педагогами, но и новые друзья, яркие впечатления и воспоминания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.