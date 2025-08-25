В Королеве завершилась девятая выездная смена образовательного проекта «ШАГ»

На протяжении недели ученики городских школ обучались в санатории-профилактории «Подлипки», участвуя в лекциях и практических занятиях по подготовке к олимпиадам различного уровня, которые проводили лучшие преподаватели из МФТИ, физтех-лицея им. Капицы, академии «Взлет» и городских школ.

Программа досуга была насыщенной: квесты, викторины, мастер-классы по танцам, дизайнерскому искусству и даже этикету, спортивные соревнования, дискотеки и творческие вечера.

«Это больше чем просто обучение. С 2022 года мы создаем для школьников новые возможности: уже более 600 ребят прошли наши насыщенные программы под руководством лучших педагогов. Дорогие «шаговцы»! Пусть знания и опыт, полученные в ходе этой смены, станут надежным фундаментом для нового учебного года. В добрый путь к новым открытиям и свершениям!» — отметил Игорь Трифонов.

Участники проекта «ШАГ» отмечают, что образовательная смена — это не только интересные знания и увлекательные занятия с лучшими педагогами, но и новые дружеские связи, яркие впечатления и незабываемые воспоминания.

Завершился вечер душевной атмосферой — песнями у костра и теплым общением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.