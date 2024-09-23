В Королеве заработала новая музыкальная школа искусств

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20 сентября в Королеве прошла торжественная церемония открытия, в которой принял участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. Новое образовательное учреждение рассчитано на 600 учащихся, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство новой школы длилось более трех лет. Она оснащена новыми музыкальными инструментами, мебелью и современным оборудованием. Сейчас в обновленной школе обучаются 575 учеников по направлениям: фортепиано; народные инструменты; духовые и ударные инструменты; струнные инструменты; музыкальный фольклор; искусство театра и эстрадно-джазовое пение.

В школе также запланировано открытие класса флейты и создание оркестра русских народных инструментов. Она оснащена новыми музыкальными инструментами, мебелью и современным оборудованием.

На прилегающей территории провели озеленение, появилось новое парковочное пространство и территория для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.