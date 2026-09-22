В Королеве заменят 1 150 уличных светильников на светодиодные

В Королеве в 2026 году обновят наружное освещение по проекту «Светлый город»: установят новые опоры, заменят 1,15 тыс. светильников и модернизируют шкафы управления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Королеве продолжается создание и развитие систем наружного освещения в рамках проекта «Светлый город». Проект направлен на устранение недостаточно освещенных участков, повышение энергоэффективности и создание комфортной городской среды в темное время суток.

В 2026 году работы охватили 12 адресов, которые определили с учетом мнения жителей. Рабочие уже установили опоры для уличных фонарей по девяти адресам. Следующим этапом станет их подключение к электросети.

Также в городе планируют заменить 1 150 устаревших светильников на современные светодиодные и модернизировать 27 шкафов управления наружным освещением. В систему внедрят автоматизированное управление.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.