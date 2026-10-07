В Королеве заменили более половины фонарей по проекту «Светлый город»

Модернизация наружного освещения в Королеве охватила 12 адресов, выбранных с учетом обращений жителей. В 2026 году уже заменили свыше 700 из 1150 неэнергоэффективных фонарей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Королеве продолжают модернизацию наружного освещения по проекту «Светлый город». В этом году работы ведут на 12 адресах, которые выбрали с учетом обращений жителей.

На Полевом проезде и улице Болдырева освещение уже работает в штатном режиме. На улицах Тихомировой и Большая Комитетская подключают кабельные линии, а на улице 50-летия ВЛКСМ демонтируют старые железобетонные опоры.

Из 1150 неэнергоэффективных фонарей свыше 700 заменили на современные светодиодные. Новые светильники уже работают на Октябрьском бульваре, во дворах на улице Коминтерна, на улицах Грабина, Фрунзе, Болдырева, Гагарина и по другим адресам.

Следующий этап проекта — обновление 27 шкафов управления наружным освещением и внедрение автоматизированной системы контроля. Это позволит эффективнее управлять освещением и сделает городскую среду комфортнее для жителей и гостей Королева.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.