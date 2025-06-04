В Королеве вывезли 12 тыс куб м порубочных остатков с начала года

С начала 2025 года сотрудники городского предприятия «Автобытдор» вывезли около 12 тысяч куб. метров порубочных остатков. Эти отходы образуются в результате санитарной обрезки деревьев, а также после снегопадов и сильных ветров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по уборке порубочных остатков проводятся по всему городу как в плановом, так и в аварийном режимах. Обычно в работе задействованы два специалиста и соответствующая техника, однако в случае сильных ураганов к уборке привлекаются до 11 человек и 6 машин.

Собранные остатки вывозят на базу для временного хранения, а затем отправляют на утилизацию.

Королевцев призывают быть внимательными: если вы заметили скопление порубочных остатков рядом с домом, обратитесь в единую диспетчерскую службу по телефону: 8 (499) 929-99-99. Специалисты быстро отреагируют и организуют их вывоз.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.