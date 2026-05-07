В Королеве высадят более 900 тысяч цветов весной

Масштабная высадка цветов продолжается в Королеве этой весной: клумбы оформляют в парках, скверах и вдоль дорог, всего планируется высадить более 900 тыс. растений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники «Горзеленхозстроя» украшают общественные пространства города яркими цветочными композициями. Работы идут в Центральном городском парке, скверах, на центральных улицах и вдоль дорог. Постепенно обновляется внешний облик всего наукограда.

Весной специалисты выбирают растения, устойчивые к перепадам температур и возможным ночным заморозкам. На клумбах появятся бегонии, ярко-красные бархатцы дюранго, желтые тагетес диско гранада и другие сорта. Всего в городе высадят более 900 тыс. цветов.

Параллельно проводится санитарная обрезка деревьев и кустарников, уборка сухих ветвей. Особое внимание уделяют территориям у мемориалов в рамках подготовки ко Дню Победы: там обновляют клумбы, высаживают цветы, приводят в порядок прилегающие участки и устанавливают арт-объекты.

После завершения высадки специалисты продолжат уход за растениями — будут контролировать полив и следить за их ростом и состоянием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.