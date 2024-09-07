В Королеве впервые проголосовал на выборах член Молодежного парламента

Для них это важный и осознанный шаг. Сегодня воспитанник детского технопарка «Кванториум» в г. о. Королев, а ныне студент «Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета им. А. А. Леонова», Артем Сайковский впервые принимает участие в выборах. Также Артем является членом Молодежного парламента при Совете Депутатов. Выполнить свой гражданский долг он пришел в родное учебное заведение.

Ранее Руководитель фракции партии «Единая Россия» Ольга Волкова отметила значимость участия молодежи в выборах

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.