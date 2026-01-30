В Королеве волонтеры очистили от снега подходы к пешеходному переходу
Фото - © Роман Савельев
Второй день подряд волонтеры помогают коммунальным службам расчищать городские улицы от снега.
Их мотивация проста — обеспечить безопасность горожан во время непогоды. 29 января активисты из молодежного центра «Космос» взялись за лопаты и очистили подходы к «зебре» на улице Гагарина, а затем — один из входов в Центральный городской парк.
По словам волонтера Максима, быть общественником — значит нести людям добро и приходить на помощь тогда, когда она особенно нужна.
«Можно было бы просто остаться дома, а не идти в морозную пургу чистить дорожки и тропинки», — добавил он.
