В Королеве волонтеры очистили от снега подходы к пешеходному переходу

Их мотивация проста — обеспечить безопасность горожан во время непогоды. 29 января активисты из молодежного центра «Космос» взялись за лопаты и очистили подходы к «зебре» на улице Гагарина, а затем — один из входов в Центральный городской парк.

По словам волонтера Максима, быть общественником — значит нести людям добро и приходить на помощь тогда, когда она особенно нужна.

«Можно было бы просто остаться дома, а не идти в морозную пургу чистить дорожки и тропинки», — добавил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.