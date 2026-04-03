Сайт ВСК признан лучшим среди страховых компаний

Сайт Страхового Дома ВСК занял первое место в номинации «Лучший сайт страховой компании» по итогам голосования экспертного жюри XXIII Национальной премии в области разработки и веб-дизайна «Золотой сайт – 2026», сообщает пресс-служба компании.

В 2026 году на конкурс было подано более 500 заявок, учреждено более 60 «золотых» и тематических номинаций. Победа в конкурсе подтверждает статус Страхового Дома ВСК как лидера в создании качественного цифрового сервиса.

Сайт компании выстроен вокруг задач клиента: все ключевые потребности пользователь может закрыть в соответствующих разделах.

Технологической основой является архитектура headless CMS в связке с SSR и микрофронтендами, что обеспечивает высокую скорость работы и гибкость развития продукта. В 2025 году команда активно развивала функциональность сайта: были добавлены новые сценарии подачи заявлений о страховых случаях по добровольным видам страхования, а также проведена работа по улучшению пользовательского опыта существующих функций, чтобы путь клиента от первого визита до решения своего вопроса становился короче и понятнее.

Важным направлением развития сайта ВСК является создание и поддержка цифровых сервисов для страховых агентов. Так, в июне 2025 года ВСК внедрила сервис сохранения комиссии для агентов, даже если их клиенты оформили полис самостоятельно онлайн. Это позволяет агентам не терять доход при развитии цифровизации, а компании - сочетать удобство онлайн-продаж с экспертной поддержкой агента.

Пока сервис доступен для ОСАГО физических лиц, но в планах - его распространение на другие продукты.

«Цифровой канал для ВСК - это не просто витрина, а полноценная точка обслуживания клиента и поддержки агента: от выбора продукта до урегулирования убытка. Мы продолжаем инвестировать в развитие сайта, и признание со стороны профессионального жюри вдохновляет расширять возможности дистанционных сервисов и digital-решений.Благодарим экспертов премии за высокую оценку нашей работы», —отметил Антон Чернявский, директор по диджитал-маркетингу Страхового Дома ВСК. «За каждым улучшением стоят конкретные продуктовые решения и труд команды. Мы последовательно убираем барьеры на пути клиента - будь то оформление полиса, подача заявления о страховом случае или получение консультации. Каждое решение мы проверяем через один вопрос: стало ли удобнее? Признание со стороны жюри говорит нам, что этот путь замечают. И это лучший стимул идти дальше», - резюмировал Product Owner команды цифровых B2C-сервисов ВСК Михаил Никитин.

«Золотой сайт» — старейшая и наиболее авторитетная российская профессиональная премия в области веб-разработки, дизайна и создания цифровых продуктов.