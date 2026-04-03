Журналиста РИАМО Валерия Горшкова наградили за победу в конкурсе имени Михалкова

Писатель и журналист РИАМО Валерий Горшков получил награду за победу в X Международном конкурсе им. С. Михалкова. Его повесть «Блики» заняла третье место как лучшее художественное произведение для подростков.

«Это была моя первая попытка написать подростковое произведение, и от того особенно приятно оказаться среди победителей. В шорт-лист вошли 13 лучших произведений из почти 400, присланных авторами из 14 стран», — рассказал Горшков.

Он получил диплом и медаль победителя в Российском фонде культуры из рук помощника президента России Владимира Мединского.

Повесть «Блики» рассказывает о юной художнице Алисе, которая постепенно теряет зрение от неизлечимого заболевания. Девушка учится в 10 классе, готовится к экзаменам, бунтует и влюбляется, как и все подростки. Но страшный диагноз и перемены в повседневной жизни очень скоро заставляют ее стать сильнее многих взрослых.

В рецензии жюри на повесть отмечено: «это глубокое и эмоционально насыщенное произведение, в котором автор поднимает важные темы: потеря зрения, адаптация к новой реальности, внутренняя борьба, поиск себя».

Победителями X Международного конкурса им. С. Михалкова стали:

I место — Вероника Исаева (Санкт-Петербург) с повестью «Деревянные небеса».

II место — Ольга и Наталья Артемовы (поселок Медвенка, Курская область) с повестью «Мой позывной — Приграничник».

III место — Валерий Горшков (Орел) с повестью «Блики».

Все 13 лауреатов конкурса получили дипломы, а победителям вручили памятные медали и денежные премии: 1,5 млн рублей за первое место, 1 млн рублей за второе и 600 тыс. рублей за третье. Произведения лауреатов и победителей будут опубликованы издательством «Детская литература» в 2026–2027 годах.

Международный конкурс имени Сергея Михалкова впервые был проведен в 2007 году и приурочен к 95-летию писателя. Тогда он планировался как разовый, но мероприятие приобрело международный статус. За 19 лет он открыл множество имен и поддержал авторов, которые пишут для подростков и детей.

