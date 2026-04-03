Эксперт рассказал о значении КРТ жилой застройки в столице

Комплексное развитие территорий жилой застройки — это современный и эффективный градостроительный инструмент, который позволяет обновлять городскую среду и кварталы Москвы комплексно, а не точечно, считает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

В рамках проектов КРТ жилье возводится с полным обеспечением социальной и транспортной инфраструктурой, объекты вводятся ритмично, что гарантирует своевременное улучшение условий для москвичей.

Ключевое преимущество КРТ — возможность для жителей бесплатно улучшить жилищные условия, переехав из старой пятиэтажки в современный дом. При этом сохраняются все основные гарантии: площадь, количество комнат, расположение дома в пределах района. Решение об участии в проекте принимается только самими жителями, что обеспечивает прозрачность и доверие.

«Позитивный опыт уже есть: в Черемушках два дома на улице Гарибальди в конце 2025 года приняли решение об участии в КРТ жилой застройки. Такой подход дает людям реальную возможность улучшить условия уже в ближайшие годы, не дожидаясь признания дома аварийным. Кроме того, КРТ позволяет тем, кто не попал в программу реновации, либо переехать в новое жилье, либо капитализировать свои активы. КРТ — это логичное и современное дополнение к программе реновации, обеспечивающее устойчивое развитие городской среды и повышение качества жизни москвичей. Механизм также обладает социально значимой функцией, где бизнес совместно с властью принимает активное участие в улучшении современных обликов территорий и повышении удобства и комфорта проживающих там людей», - сказал Глушков.

