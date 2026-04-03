Потеряла щитовидку и зубы: жительница Читы пострадала из-за уколов для похудения

Жительнице Читы вырезали щитовидку из-за уколов для похудения. Она самостоятельно колола себе выписанный врачом препарат, который всего за семь месяцев убил жизненно важный орган, сообщает Mash .

56-летняя Елена безуспешно пыталась сбросить вес со 175 кг. Эндокринолог предложил ей попробовать современные инъекции для похудения. Врач выписал рецепт на препарат, не проведя взвешивание и не направив пациентку на анализы. Также специалист не предложил необходимого сопровождения, вместо этого он рекомендовал Елене самостоятельно делать инъекции и не обращать внимания на необходимость дополнительных обследований, утверждая, что врачебное наблюдение в данном случае не требуется.

После первого укола Елена столкнулась с учащенным сердцебиением, запорами, слабостью и тошнотой. Женщина решила потерпеть — и исправно кололась семь месяцев. Скинув до 150 кг, она нащупала уплотнения в шейных лимфоузлах и формирующийся зоб. У пациентки обнаружили опухоль щитовидной железы с сильным увеличением в объеме.

После удаления щитовидной железы у Елены резко снизился уровень кальция в организме, что привело к выпадению зубов. Теперь ей до конца жизни придется принимать гормональные препараты.

Когда Елена обратилась в Минздрав Забайкалья с жалобой на врача, сотрудница ведомства отказалась ей помочь. Она заявила, что сама похудела более чем на 20 кг с помощью данного препарата. Более того, чиновница сообщила, что после прекращения приема препарата она не только вернула потерянный вес, но и набрала еще несколько лишних кг.

Ранее жительница Москвы весом 130 кг наелась острых куриных крылышек с пивом, после чего сделала себе инъекцию препарата для похудения. Через несколько часов москвичку экстренно доставили в реанимацию.

