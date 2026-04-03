Багреева: форум «Дни московской конкуренции» объединил свыше тысячи участников

В этом году форум «Дни московской конкуренции» объединил свыше 1 тыс. участников — представителей органов власти, государственных заказчиков и предпринимателей, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Специалисты обсудили вопросы для дальнейшего улучшения контрактной системы столицы: от нормативного регулирования закупок до развития цифровых инструментов.

«Формат „Дней московской конкуренции“ создает уникальную среду для открытого диалога города и бизнеса. Обмен опытом и мнениями позволяет нам находить новые точки роста и совершенствовать контрактную систему столицы. В этом году форум посетило более тысячи участников — представителей городских органов власти, госзаказчиков и поставщиков. Постоянная проработка успешных практик в ходе таких мероприятий способствует тому, что Москва из года в год сохраняет лидерство среди регионов в прозрачности закупок, подтверждая статус крупнейшего заказчика в стране со среднегодовым объемом контрактации более 2 трлн рублей», — отметила Мария Багреева.

В рамках форума прошли дискуссии о нормативном регулировании в столичных закупках, особенностях импортозамещения и применения национального режима, изменениях в налоговом законодательстве, мерах поддержки бизнеса, развитии цифровых инструментов, внедрении искусственного интеллекта в сферы госзаказа и земельно-имущественных торгов. В них приняли участие эксперты столичного Департамента по конкурентной политике, Главного контрольного управления города, Управления ФАС России, ГБУ «Аналитический центр», а также НИУ ВШЭ, ЭТП «Росэлторг», Российской ассоциации участников торгов и другие.

«Мы видим, как столичная система закупок становится более гибкой и доступной для бизнеса, а наша цифровая инфраструктура уверенно выдерживает темпы контрактации и стоящие перед ней вызовы. В Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы за время ее работы с 2005 года было размещено около 6 млн контрактов, а каждый день благодаря ей заключается более 2 тыс. сделок. Постоянно развивается и наша платформа для проведения закупок малого объема — Портал поставщиков, где число ежедневно заключаемых контрактов превышает 1,5 тыс.», — добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Форум «Дни московской конкуренции» проводится с 2019 года. В этом году мероприятия для заказчиков и поставщиков проходят с 1 по 3 апреля, а завершит программу хакатон серии Tender Hack, направленный на поиск решений по совершенствованию Портала поставщиков.

Организатором форума выступает департамент Москвы по конкурентной политике.

