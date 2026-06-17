В Королеве ветераны СВО осваивают прыжки с парашютом

Ветеран СВО Никита Бобров прошел курс реабилитации в центре «Ясенки» и совершил прыжок с парашютом в рамках проекта «Неботерапия». Вместе с супругой он прыгнул на полигоне в Рузе под контролем инструкторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В реабилитационном центре «Ясенки» ветеран специальной военной операции Никита Бобров проходит второй курс восстановления. В рамках инклюзивного проекта «Неботерапия» ему предложили совершить прыжок с парашютом.

Никита Бобров передвигается на инвалидной коляске. Он прыгнул вместе с супругой Марией, которая давно мечтала о таком опыте. Полет проходил на полигоне в Рузе под контролем инструкторов.

«Высота приличная. Ощущения супер. Тем более вместе с женой. Спасибо центру «Ясенки», не знал, что с моими травмами такое возможно», — поделился Никита Бобров.

Ветеран отправился на СВО до мобилизации, подписав контракт как офицер запаса. В августе 2022 года он уехал в зону боевых действий. Ранее проходил службу в Сирии и Таджикистане. Сейчас активно участвует в общественной жизни, встречается со студентами и школьниками, состоит в ассоциации ветеранов СВО и организации «Боевое братство».

В Королеве с начала спецоперации действует система поддержки военнослужащих и их семей. Работают отделение ассоциации ветеранов СВО, центр поддержки участников СВО и их семей по телефону +7 (991) 572-06-19, отделение фонда «Защитники Отечества» по телефону +7 (925) 665-89-15 и штаб комитета семей воинов Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.