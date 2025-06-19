В Королеве в очередной раз запылал Цветаевский костер

Уже более двадцати лет 19 июня сквер у Мемориального дома-музея Марины Цветаевой в Королеве становится местом притяжения для жителей наукограда и почитателей творчества поэта из разных уголков России. Дата знакового для поклонников поэзии события выбрана не случайно: именно в этот день в 1939 году Марина Ивановна с сыном Георгием вернулась в Россию после 17-ти лет эмиграции и поселилась в Болшеве (сейчас район Королева), сообщила пресс-служба адмниистарции муниципалитета.

Цветаевский костер, который состоялся сегодня, 19 июня, посвящен 100-летию со дня рождения Георгия Эфрона — сына Марины Цветаевой, участника Великой Отечественной войны, а также вековому юбилею поэмы «Крысолов».

Несмотря на дождь, на традиционный праздник поэзии собрались более 200 человек. У символического костра вспоминали интересные факты из биографии Марины Ивановны и ее близких, звучали стихи поэта, которые читали сотрудники Мемориального дома-музея и поклонники творчества Цветаевой.

Болшевский дом в Королеве оказался последним местом встречи и совместного проживания членов семьи поэта. 27 августа здесь была арестована дочь — Ариадна Сергеевна Эфрон, а 10 октября — муж, Сергей Яковлевич Эфрон. И пусть счастливые ожидания не оправдались, но несколько недель жаркого лета в Болшеве были светлыми для Марины Цветаевой. Она встретилась с супругом, видела свою дочь влюбленной и счастливой. Здесь же, в 1939 году, началась работа над знаменитой Болшевской тетрадью, которую составили блестящие переводы стихотворений М. Ю. Лермонтова на французский язык.

Дом является памятником истории и культуры регионального значения, в 1992 году здесь открылся Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой, именем поэта была названа и улица, где он находится. Экспозиция музея занимает все пространство мемориального дома. Здесь представлены аутентичные предметы мебели, сохранившиеся с 30-х годов прошлого века, личные вещи Марины Цветаевой, членов её семьи и соседей по даче, автографы, книги, фотографии. Музей хранит и изучает уникальные предметы, связанные с жизнью и творчеством поэта, в его фондах насчитывается более семи тысяч единиц хранения.

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