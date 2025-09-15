В Королеве установили памятную доску Почетному гражданину города и участнику Великой Отечественной войны

В Королеве открыли мемориальную доску Почетному гражданину нашего города, участнику Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена Славы Александру Гавриловичу Когутенко. Памятная плита была установлена на доме № 3 по Октябрьскому бульвару, где жил ветеран, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемония открытия состоялась при участии главы Королева Игоря Трифонова и супруги Александра Гавриловича, Таисии Степановны, которые почтили его память.

Александр Гаврилович прошел через тяжелые фронтовые испытания: он участвовал в боях за освобождение Польши и Германии, в штурме Берлина и был четырежды ранен, но всегда оставался в строю. За проявленное мужество и героизм он был удостоен орденов Славы всех трех степеней, а также множества других боевых наград. После войны он окончил Уральский политехнический институт и более тридцати лет проработал в Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения (ныне РКК «Энергия»), внося значительный вклад в создание орбитальных станций «Салют» и «Мир». В 2017 году ему присвоено звание Почетного гражданина нашего города.

«Для меня большая честь — почтить память Александра Гавриловича. Его подвиг и труд навсегда вписали его имя в историю страны и Королева», — отметил глава города Игорь Трифонов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.