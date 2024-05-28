В Королеве участники «Активного долголетия» стали победителями правового квиза

На прошлой неделе участники проекта «Активное долголетие» сразились в областном правовом квизе «Сам себе юрист». В соревнованиях приняли участие 4 команды из городских округов: Королев, Химки, Долгопрудный, Дмитров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Квиз состоял из 3 раундов. Долголеты выполняли определенные задания и отвечали на вопросы

Победителем стала команда из Королева.

«Сегодня очень сложно обходиться без правовых навыков и у подмосковных долголетов была замечательная возможность проверить свои знания и восполнить пробелы», — говорится в сообщении.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.