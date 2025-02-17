В Королеве торжественно открыли бюст летчику-космонавту СССР Алексею Леонову

В технологическом университете имени А. А. Леонова в Королеве состоялось торжественное открытие бюста дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Алексея Архиповича Леонова. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Объединенные космосом» и было приурочено к 60-летию первого выхода человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов 18 марта 1965 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Алексей Леонов — легендарная фигура в истории космонавтики. Он не только стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, но и был командиром советского экипажа в рамках знаменитой программы «Союз-Аполлон», символизирующей международное сотрудничество в космосе. Его имя с 2019 года носит Технологический университет в Королеве, что подчеркивает его вклад в развитие науки и космических технологий.

На церемонии открытия присутствовали студенты, преподаватели и сотрудники университета. Координатор проекта «Объединенные космосом» Ольга Ковальская отметила, что Алексей Леонов станет для студентов примером целеустремленности, трудолюбия и преданности своей стране. Она также подчеркнула, что его жизнь — это вдохновляющий пример того, как можно достичь высот в разных сферах: Леонов был не только космонавтом, но и талантливым художником, чьи работы выставлены в Третьяковской галерее в Москве, а также в музеях Дрездена и Хьюстона.

В завершение мероприятия к бюсту Алексея Леонова возложили цветы. Это событие стало важным шагом в сохранении памяти о героическом прошлом и вдохновении новых поколений на достижение высоких целей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.