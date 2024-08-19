В Королеве стартовала шестая образовательная смена «Школьной академии главы»

70 королевских школьников отправились в санаторий-профилакторий «Подлипки», чтобы принять участие в образовательном проекте «ШАГ». В течении пяти дней ребята будут заниматься с лучшими наставниками и педагогами из МФТИ, Физтех-лицея им. Капицы, академии «Взлет» и городских школ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Традиционно для них подготовлены интенсивы по 8 предметам: математике, физике, информатике, физкультуре, русскому и английскому языкам, биологии и химии. Каждый день у ребят расписан по минутам, основное время занимают лекции и практические занятия. Кроме того, «шаговцы» активно занимаются творчеством и спортом, посещают мастер-классы, устраивают творческие вечера и встречаются с интересными людьми.

Проект «ШАГ» реализуется по инициативе главы города Игоря Трифонова с ноября 2022 года. В образовательных сменах принимают участие победители и призеры муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

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