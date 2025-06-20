В Королеве стартовала приемная кампания Технологического университета имени А. А. Леонова

В Королеве Университет им А. А. Леонова проводит набор студентов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, среднего профессионального образования и аспирантуры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время в университете функционируют пять ключевых научно-образовательных подразделений: институты ракетно-космической техники и технологии машиностроения, инфокоммуникационных систем и технологий, проектного менеджмента и инженерного бизнеса, международного и дистанционного образования, а также дополнительного образования.

Приемная комиссия университета работает ежедневно (кроме воскресенья) с 9:00 до 16:00 по адресу: улица Пионерская, дом 8. Телефон: 8 495 516-01-01, 8 (495) 516-53-25, 8 (495) 516-99-46 (доб. 3413).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.