В Королеве стартовала образовательная смена Школьной академии главы

В наукограде стартовала восьмая смена образовательного проекта «ШАГ. Королев». Всю неделю королевские школьники 8-9 классов будут заниматься с лучшими педагогами из подмосковного образовательного центра «Взлет», Технологического университета и городских школ, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Занятия проходят на трех площадках — в лицее 19, гимназиях 11 и 5. Традиционно для школьников подготовлены образователььные интенсивы по восьми предметам: математике, физике, информатике, физкультуре, русскому и английскому языкам, биологии и экономика. Каждый день у ребят расписан по минутам, основное время занимают лекции и практические занятия. Кроме того, «шаговцы» активно занимаются творчеством и спортом, посещают мастер-классы, устраивают творческие вечера и встречаются с интересными людьми.

В этом году увеличилось количество участников весенней смены, в образовательных интенсивах принимают участие 120 ребят — победители и призеры муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников.

Уникальный образовательный проект «ШАГ» реализуется по инициативе главы города Игоря Трифонова с 2022 года. В образовательных сменах принимают участие победители и призеры муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.