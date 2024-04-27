В Королеве стартовал сезон фонтанов

Первым, по традиции, включили светомузыкальный фонтан в Центральном парке. Фонтан был открыт 9 мая 2021 года, он выпускает струи на 10-12 м, меняет цвета и высоту под музыку.

Запустили и любимый королевцами фонтан у ЦДК им. М. И. Калинина. Этот фонтан был открыт в 2013 году, в честь 75-летия наукограда. Он состоит из 36 струй, которые могут подниматься на высоту до 4 м.

Также в ближайшие дни начинают работу все городские фонтаны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.