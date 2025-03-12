В Королеве стартовал прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк»

Жители Королева могут присоединиться к акции «Бессмертный полк», организованной «Мострансавто» в общественном транспорте Подмосковья. До 24 марта принимаются заявки на размещение фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны в автобусах региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для участия необходимо отправить информацию на электронную почту oprosmta@yandex.ru. В заявке следует приложить цифровую копию фотографии родственника-участника войны, указать его имя, годы жизни (если известны), а также городской округ, где должен быть размещен портрет. Важно внимательно заполнить письмо, так как заявки принимаются одним сообщением.

Акция «Бессмертный полк» в подмосковном транспорте проводится ежегодно. В прошлые годы в салонах автобусах «Мострансавто» размещались сотни фотографий ветеранов, а пассажиры могли увидеть лица героев, благодаря которым была завоевана Великая Победа. Эта инициатива помогает сохранить память о подвигах фронтовиков и тружеников тыла, напоминая о важности их вклада в историю страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.