В Королеве стартовал областной этап чемпионата «Профессионалы-2026» по сварке

В Королеве на базе техникума имени С. П. Королева начался областной этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы-2026», где шесть студентов из Королева, Раменского и Мытищ соревнуются за звание лучшего сварщика, сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Соревнования проходят в Межрегиональном центре компетенций техникума имени С. П. Королева. В чемпионате участвуют студенты в возрасте 16–17 лет, представляющие Королев, Раменское и Мытищи. Им предстоит сварить конструкции из низколегированной стали, нержавеющей стали и алюминиевого сплава по предоставленным чертежам. Эксперты оценивают скорость выполнения заданий, качество сварных швов и чистоту рабочего места.

Оборудование для чемпионата предоставила компания VPG LaserONE, входящая в кластер «СФ Тех» ГК Softline. Компания совместно с техникумом развивает партнерство в сфере подготовки кадров. Руководитель направления ручных лазерных систем VPG LaserONE Никита Бройтман отметил, что студенты осваивают навыки на промышленном оборудовании, что позволяет бизнесу получать специалистов с практическим опытом.

Лазерная сварка на оборудовании VPG LaserONE обеспечивает глубину провара до 12 миллиметров. Обучение работе на лазере занимает минимум в два раза меньше времени по сравнению с традиционными методами, при этом качество сварки сохраняется или улучшается. Победитель областного этапа представит Московскую область на федеральном финале чемпионата в сентябре в Великом Новгороде.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.