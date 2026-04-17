В Королеве стартовал этап чемпионата «Профессионалы-2026»

Итоговый межрегиональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2026» открылся 15 апреля в МЦК-Техникуме имени С.П. Королева в Королеве. Площадка принимает участников из восьми регионов России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

МЦК-Техникум имени С.П. Королева стал основной площадкой соревнований по компетенции «Организация строительного производства». В первом потоке участвуют представители Кемеровской области — Кузбасса, Республики Башкортостан, Челябинской, Пермской, Липецкой, Калининградской и Московской областей.

Участники демонстрируют навыки планирования и управления строительными процессами, а также контроля качества работ. Для проведения чемпионата площадку техникума модернизировали в соответствии с современными отраслевыми требованиями.

«Принимать соревнования такого уровня — большая честь и ответственность. Площадка нашего техникума полностью модернизирована и подготовлена в соответствии с передовыми требованиями индустрии, чтобы участники могли в полной мере проявить свои навыки в планировании, управлении строительными процессами и контроле качества», — отметили в учебном заведении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.