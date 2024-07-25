В Королеве стартовал бизнес-лагерь для предпринимателей Подмосковья

Бизнес-лагерь для предпринимателей организовало подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». На площадке в Королеве собрались более 35 участников — представителей малого и среднего бизнеса из разных городов Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В течение двух дней перед участниками выступят 15 спикеров — действующих предпринимателей. Опытные представители бизнеса расскажут о работе на маркетплейсах, масштабировании через франчайзинг, секретах переговоров, продвижении бизнеса в медиа-пространстве и не только.

В числе спикеров — Даниил Овсянников, руководитель компании «Маркетплейс под ключ», Алена Велесевич, председатель Комитета по франчайзингу и интеллектуальной собственности «ОПОРЫ РОССИИ», Олеся Безобразова, бизнес-наставник в сфере образования, основатель детских садов «Спарта», Александр Андрианов, руководитель PR-агентства, автор бестселлера «Хайп мозга. Провокационный PR», Евгения Черячукина, практикующий юрист и медиатор, основатель Академии практической медиации и права и другие.

Бизнес-лагерь проходит на площадке королёвской школы водных видов спорта «Гагарин» в уникальном формате на свежем воздухе на берегу реки, поэтому у участников есть возможность не только перенять опыт у коллег, но и попробовать свои силы в управлении сапами и байдарками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.