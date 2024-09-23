В Королеве состоялось открытие нового здания детской музыкальной школы

В открытии приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, первый заместитель главы Администрации Королева, член партии «Единая Россия» Сергей Иванов; директор ДМШ Оксана Гертер и депутат Совета депутатов, член партии «Единая Россия» Инна Яковлева

Современная школа на 600 мест была построена благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В здании музыкальной школы разместились зрительный зал на 120 мест со сценой, репетиционные залы для оркестровых и хоровых коллективов, 26 учебных классов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий, библиотека, административные и вспомогательные помещения.

«Открытие новой музыкальной школы — это важный шаг в развитии культуры нашего города. Мы создаем современные условия для обучения детей и вдохновляем их на творчество. Уверена, что новая школа станет центром притяжения для юных талантов и поможет раскрыть их потенциал», — сказала Инна Яковлева.

На прилегающей территории провели озеленение, появилось новое парковочное пространство и территория для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.