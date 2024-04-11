В Королеве школьникам вручили их первые паспорта

10 школьников наукограда получили свои первые паспорта гражданина Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

«Для каждого, кто получает главный документ впервые, это важный и запоминающийся день! Помните: быть гражданином России — это высокая честь», — поздравила ребят директор МФЦ г. о. Королева Шишкина Марина.

Торжественная акция прошла при участии заместителя главы городского округа Королев Светланы Викуловой и директора МФЦ г. о. Королев. Вместе с паспортами ребятам вручили Конституцию РФ.

Подать документы на паспорт необходимо в течение трех месяцев после достижения 14-летия. Если подросток хочет получить паспорт в торжественной обстановке, нужно сообщить об этом сотруднику МФЦ при оформлении документа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.