В Королеве школьникам объяснили правила безопасности на железной дороге

Ученики школы № 13 и лицея № 5 в Королеве 16 октября посетили урок безопасности на железной дороге «Ошибка ценой в жизнь». Во встрече участвовали представители городской администрации и административно-пассажирской инспекции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На уроке «Ошибка ценой в жизнь» учащимся школы № 13 и лицея № 5 напомнили основные правила поведения вблизи железнодорожных путей: убирать телефон, снимать капюшон и наушники. Представители городской администрации и административно-пассажирской инспекции пояснили, что современные поезда движутся практически бесшумно, поэтому приближающийся состав можно не заметить.

Школьникам рассказали о необходимости соблюдать дистанцию и пользоваться только специально оборудованными переходами. Отдельно участникам объяснили опасность высокого напряжения в контактной сети: поражение током возможно даже без прямого касания проводов.

Цель таких встреч — сформировать у детей устойчивые навыки безопасного поведения. Взрослым рекомендовали регулярно напоминать детям, что железная дорога — зона повышенной опасности, а не место для прогулок, фото- и видеосъемки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.