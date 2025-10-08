В Королеве с начала года установили более 50 камер «Безопасный регион»

В Королеве ежегодно ведется работа по установке камер видеонаблюдения в рамках губернаторской программы «Безопасный регион». Новые умные камеры помогают предотвращать правонарушения, оперативно реагировать на происшествия и устанавливать виновников происшествий, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время на территории городского округа установлено почти 2,5 тысячи камер видеонаблюдения с выводом в дежурную часть УМВД. В этом году новые камеры появились на подъездах 30 жилых домов, в 16 дворах, на пяти объектах торговли, а также в обновленных общественных пространствах — сквере у РКК «Энергия» и сквере у детской хоровой школы «Подлипки».

Система «Безопасный регион» играет важную роль в обеспечении безопасности жителей наукограда. По информации правоохранительных органов, только за первое полугодие 2025 года с помощью камер видеонаблюдения оперативно раскрыто 132 преступления.

Самое большое количество камер размещено в жилом секторе — 973 единицы, а также в школах, детских садах и других образовательных учреждениях — 918. В местах массового пребывания граждан установлено 396 камер, на автомобильных дорогах и перекрестках — 104, в торговых, офисных объектах и развлекательных центрах — 59, на въезде и выезде из города — 17, на объектах транспорта — 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.