Школьники Королева 19 ноября встретились с ветераном РКК «Энергия» Сергеем Худяковым на Мемориале Славы. Встречу посвятили Дню ракетных войск и артиллерии и вкладу конструктора Василия Грабина в Победу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В памятном мероприятии участвовали заслуженный ветеран труда РКК «Энергия» им. С. П. Королева, биограф В. Г. Грабина Сергей Худяков и советник генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение», генерал-лейтенант Владимир Бугреев.

Школьникам рассказали, что из 188 тысяч полевых орудий, изготовленных в СССР в годы войны, более 70% создали по проектам конструкторского бюро Грабина. Разработанные им установки сыграли решающую роль в борьбе с вражеской бронетехникой, уничтожив большую часть танков «Тигр» и «Пантера».

Встреча завершилась возложением цветов к бюсту В. Г. Грабина. Памятные мероприятия в честь конструктора, почетного гражданина Королева, проводят ежегодно. Сергей Худяков подчеркнул важность передачи исторической памяти молодежи.

День ракетных войск и артиллерии отмечают 19 ноября. В этот день в 1942 году началось контрнаступление советских войск под Сталинградом, в котором артиллерия сыграла решающую роль. Праздник посвящен тем, кто укреплял огневую мощь страны, и напоминает о вкладе выдающихся конструкторов в обороноспособность государства.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.