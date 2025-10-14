В Королеве провели общегородское собрание для родителей первоклассников

В новом корпусе школы № 1 на улице Октябрьская состоялось общегородское родительское собрание, посвященное началу учебного года для первоклассников. Мероприятие под названием «Ваш ребенок-первоклассник. Слагаемые успешного обучения» собрало родителей, педагогов и специалистов. Об основных направлениях развития образования в Королеве родителям школьников рассказал первый заместитель главы города Илья Конышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Педагоги и психологи дали советы родителям по вопросам адаптации детей к новым условиям. Руководитель ОГИБДД Сергей Адамов напомнил о безопасности на пути в школу и мерах, которые помогут избежать дорожных происшествий.

Также родителям подробно рассказала о возможностях муниципальных библиотек в работе с самыми юными читателями руководитель Централизованной библиотечной системы города Светлана Ольденбургер. Она акцентировала внимание на необходимости развития читательских интересов у детей.

Председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму Игорь Бакун призвал родителей вовлекать детей в занятия спортом, отметив, что физическая активность важна не только для здоровья, но и для общего развития. Активное участие учреждений дополнительного образования в этом направлении также было подчеркнуто им на встрече.

Не менее важной стала тема здоровья: заведующая детским лечебно-профилактическим отделением Королевской стоматологической поликлиники Евгения Корнева рассказала о профилактике кариеса и важности формирования у детей здоровых привычек с раннего возраста.

В завершение встречи родители смогли задать интересующие их вопросы, на которые получили ответы от специалистов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.