В рамках партийного проекта «Чистая страна» члены партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели благоустройство на Обелиске воинской славы 1941-1945 «Вечная Слава жителям пос. Текстильщик павшим в боях за советскую Родину в годы Великой Отечественной Войны» и у монумента, установленного на территории Болшевского кладбища, передает пресс-служба администрации городского округа.

Здесь в братской могиле захоронены воины Великой Отечественной войны со всего Советского Союза, которые получили тяжелые ранения и скончались в госпиталях Калининграда (ныне Королёва). Всего на территории города во время Великой Отечественной войны размещалось 17 госпиталей. Здесь же захоронены и воины, погибшие при крушении самолета ЛИ-2. Активисты подгребли листву, протерли памятные плиты от пыли после зимнего периода и привели в порядок ближайшую территорию.

«Очень важно отдать свое время и усилие на проведение этого важного мероприятия в рамках акции. Эта работа важна не только как символ уважения к памяти павших за Родину, но и как вклад в сохранение нашей культуры и окружающей среды», — прокомментировала руководитель фракции партии «Единая Россия» Ольга Волкова.

Вместе убрали мусор, подмели дорожки, собрали листву. Каждый вложил свои усилия, стремясь создать благоприятную обстановку вокруг мемориала, достойную памяти погибших за родину. Уборка прошла в атмосфере гордости, уважения и солидарности. Партийцы убрали территорию вокруг памятников, проявляя заботу о своем наследии и уважении к героям прошлого.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.