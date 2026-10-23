В Королеве проведут общегородской субботник

В уборке примут участие коммунальные службы, коллективы предприятий и организаций, а также жители. Работы пройдут в парках и скверах, вдоль дорог, во дворах жилых домов, на территориях городских предприятий и учреждений.

Участники прочешут газоны граблями, уберут опавшую листву и бытовой мусор с газонов, дорог, проездов, тротуаров и остановок общественного транспорта. Также запланирована мойка дорожного полотна.

На центральной площадке — бульварной части проспекта Королева — участников обеспечат необходимым инвентарем и горячим чаем. Жители также смогут навести порядок в своих дворах: инвентарь для этого предоставят управляющие компании.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.