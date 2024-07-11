В Королеве прошла XIII Конференция местного отделения партии «Единая Россия»

8 сентября 2024 года состоятся выборы в местный совет депутатов Королева. Делегаты XIII Конференции местного отделения «Единой России» избрали кандидатов, которые представят партию на выборах нового созыва муниципального совета депутатов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В работе конференции приняли участие секретарь местного отделения «Единой России» Игорь Трифонов, депутат Госдумы, ответственный секретарь Бюро Высшего совета «Единой России» Денис Кравченко, депутат Мособлдумы Сергей Керселян, руководитель фракции «Единая Россия» в Королеве Ольга Волкова, представители первичных отделений, члены местного политического совета и контрольной комиссии.

Делегаты провели тайное голосование, в ходе которого был сформирован список кандидатов в депутаты совета депутатов городского округа Королев Московской области по многомандатным избирательным округам. Эти выборы пройдут 8 сентября 2024 года. Кроме этого, в ходе Конференции была принята предвыборная программа избирательного объединения местного отделения партии на предстоящие выборы.

В числе кандидатов — представители «Молодой Гвардии Единой России», сотрудники сферы бизнеса, образования, представители сферы ЖКХ, а также действующие депутаты.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Трифонов отметил, что партия активно работает с населением, проводя регулярные встречи и опросы для выявления актуальных проблем и поиска путей их решения.

«Наш список кандидатов сбалансирован, и в него вошли представители всех социальных групп, что позволяет нам учитывать интересы каждого избирателя. Мы понимаем, что успех на выборах возможен только при условии, что наши депутаты будут представлять интересы всех жителей округа, независимо от их возраста, профессии или социального статуса», — подчеркнул Игорь Трифонов.

В ходе предвыборной кампании кандидаты совместно с местным отделением партии проведут сбор новых предложений в народную программу «Единой России». По итогам будет сформирован перечень наказов жителей, что позволит более точно учитывать потребности и интересы населения в дальнейшей работе совета депутатов. Это важный шаг, направленный на укрепление обратной связи между депутатами и избирателями, что обеспечивает более прозрачное и ответственное управление.

«В Королеве по народной программе продолжает реализовываться много проектов. К ним относится капитальный ремонт школ № 10 и № 22, в котором на данный момент рабочие ведут кровельные и фасадные работы. Вместе с коллегами постоянно выезжаем на места, проводим депутатский контроль и общаемся с жителями. Также в микрорайоне Юбилейный продолжается строительство новой детской музыкальной школы на 600 мест. На объекте ведутся работы по устройству вентиляционного навесного фасада, монтажу утеплителя, кровельные работы, внутри здания проводятся штукатурные работы, шпаклевка стен, делается полусухая стяжка пола, прокладка инженерных коммуникаций и системы водоснабжения», — добавил Игорь Трифонов.

В своем выступлении депутат Государственной Думы Денис Кравченко представил итоги заседания Бюро Высшего совета партии, ключевыми темами которого являлись: поддержка участников СВО, а также, популяризация семейных ценностей и обеспечение льгот многодетным семьям.

«Оба актуальных сегодня направления тесно связаны между собой, поскольку участник специальной военной операции — это сильный мужчина, который способен защитить не только свою Родину, но и семью. Именно от отца семейства, готового брать ответственность, зависит — станет ли семья многодетной. Рад, что удалось представить новые векторы работы Бюро Высшего совета партии на региональном уровне. Продолжаем работу!», —прокомментировал Денис Кравченко.

Депутат Московской областной Думы Сергей Керселян отметил, что партия не только оказывает организационную поддержку своим кандидатам, но и предоставляет им необходимые ресурсы для эффективной предвыборной кампании.

«Мы понимаем, что для успешной работы наших кандидатов необходима всесторонняя поддержка. Это включает как финансовые ресурсы, так и консультативную помощь, обучение и подготовку к взаимодействию с избирателями. Наша цель — обеспечить, чтобы каждый кандидат был готов к решению задач, которые будут перед ним поставлены в случае избрания», — заявил Сергей Керселян.

XIII Конференция стала важным этапом в подготовке к предстоящим выборам. Участники конференции продемонстрировали единство и готовность работать на благо жителей округа. Конференция показала, что партия настроена на активное участие в жизни округа и нацеленность на достижение высоких результатов на выборах.