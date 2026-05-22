В Королеве прошла выездная администрация для бойцов СВО

В Королеве в Центре защитника Отечества провели прием для участников СВО и их семей. Представители администрации, депутаты и профильные специалисты ответили на вопросы о льготах, выплатах, лечении и трудоустройстве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием прошел в городском Центре защитника Отечества. На вопросы военнослужащих и их близких отвечали представители администрации, руководители городских и общественных организаций, депутат Мособлдумы Сергей Керселян, а также сотрудники прокуратуры, военного комиссариата, службы судебных приставов и налоговой инспекции.

Участники встречи обсудили льготы и выплаты для военнослужащих и ветеранов боевых действий, вопросы здравоохранения и трудоустройства. Часть обращений удалось решить на месте. Один из бойцов получил направление на собеседование в РКК «Энергия». Вернувшиеся домой военнослужащие также смогли подать заявления на вступление в городское отделение Ассоциации ветеранов СВО.

В наукограде с начала спецоперации действует комплексная система поддержки. Работают Королевское отделение Ассоциации ветеранов СВО, Центр поддержки участников СВО и их семей, отделение фонда «Защитники Отечества» и штаб комитета семей воинов Отечества. С семьями взаимодействуют закрепленные координаторы и волонтеры, для детей организуют мероприятия, экскурсии и мастер-классы. Более тысячи кружков и секций в городе доступны бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.