В Королеве прошла встреча с предпринимателями

Встреча прошла на площадке городской Торгово-промышленной палаты. Там обсудили новые форматы работы представителей нашего бизнес-сообщества, меры поддержки предпринимательства и возможности для активного развития.

«Встреча с предпринимателями города была очень плодотворной! Рады видеть такой активный интерес и вовлеченность в социальные и благотворительные проекты. Благодарим всех участников за их ценный вклад и поддержку инициатив. Вместе мы делаем наш город лучше!», — прокомментировала Светлана Викулова.

По окончанию встречи за неравнодушное отношение, активное участие в общественной жизни города и поддержку благотворительных инициатив вручила предпринимателям благодарности главы городского округа Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.