В Королеве прошла лекция для участников клуба «Активное долголетие»

В Королеве координатор проекта «Цифровая Россия» Николай Барамзин провел лекцию на тему «Цифровой рубль. Платежный инструмент будущего» для членов клуба «Активное долголетие» в микрорайоне Юбилейный, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе лекции координатор партпроекта ознакомил участников клуба «Активное долголетие» с основными аспектами внедрения цифровой валюты и ее потенциалом в современном мире. В своем выступлении он подчеркнул важность цифровизации финансовых инструментов и представил преимущества, которые цифровой рубль может предоставить гражданам, включая безопасность транзакций, ускорение финансовых операций и доступность для всех слоев населения.

Особое внимание было уделено тому, как использование цифрового рубля может улучшить качество финансовых услуг для пожилых людей, способствуя их самостоятельности и активному участию в экономической жизни. Участники лекции активно обсуждали возможности, которые открываются благодаря новым технологиям, и задавали вопросы о практическом применении цифровых платежных систем.

«Понимание основ цифровой экономики — это шаг к более уверенной жизни в современном мире. Я рад видеть интерес участников клуба к новым технологиям», — отметил Николай Барамзин.

Лекция стала частью широкой программы информирования граждан о цифровых преобразованиях в стране и укрепления позиций местных сообществ в условиях быстроменяющегося технологического мира.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.