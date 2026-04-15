В Королеве прошла ярмарка вакансий

В Королеве состоялась ярмарка вакансий — посетители пообщались с представителями ведущих компаний региона и узнали о карьерных перспективах.Одним из участников ярмарки стал Сбер, сообщает пресс-служба банка.

Сотрудники компании рассказали о возможностях работы в банке и требованиях к кандидатам.

«Для нас участие в подобных мероприятиях — это возможность быть ближе к потенциальным сотрудникам. Мы стремимся не просто рассказать о вакансиях, а показать, какие перспективы открываются сегодня в финансовой сфере и как можно реализовать свой потенциал», — считает управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Особое внимание уделили советам по построению карьеры, развитию навыков и адаптации к меняющимся условиям рынка труда.

«Я пришел на ярмарку, чтобы лучше понять, какие возможности есть на рынке, и был приятно удивлен открытостью компаний. Получилось задать все вопросы и получить советы — это очень помогает определиться с дальнейшими шагами», — поделился участник ярмарки Евгений.