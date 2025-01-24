В Королеве прошел прием жителей, организованный сотрудниками омбудсмена Фаевской

Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской Сергей Квасов, Татьяна Ермакова и Татьяна Костина провели личный прием жителей в Королеве. В мероприятии принял участие представитель прокуратуры Королева Валерия Прудникова, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Жители пришли с просьбой о содействии в решении разных вопросов. Например, по вопросам школьного образования, ЖКХ, отсутствия освещения придомовой территории и другие.

«Личные приемы в формате выездных мероприятий востребованы жителями, потому что многим важно личное общение и человеческое участие. Сегодня (23 января — ред.) на встречу пришли 20 жителей городского округа Королев с разными вопросами, где им нужна наша помощь. Всем заявителям даны разъяснения, а по большинству вопросов приняты письменные обращения», — — отметила Ирина Фаевская.

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами:

позвонить по телефону: 8(498)602-32-20;

написать на почту: upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте: https://upch.mosreg.ru/feedback

записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.