В Королеве прошел областной фестиваль хореографии Подмосковья

Областной конкурс-фестиваль хореографических коллективов состоялся 4 апреля 2026 года в Королеве в рамках фестиваля «Юные таланты Московии». В нем приняли участие более 300 коллективов из 56 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс прошел на трех концертных площадках города и объединил свыше 5 тыс. участников. Свои номера представили детские и юношеские коллективы со всего Подмосковья.

В программу вошли выступления в жанрах классического балета, народной и современной хореографии. Отбор проводило жюри, в состав которого вошли ведущие хореографы и деятели искусств Московской области.

В оргкомитете подчеркнули, что главная задача фестиваля — выявление и поддержка одаренных детей, а также вовлечение молодежи в творческую деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.