В Королеве прошел чемпионат «Лучший по профессии» в рамках межрегиональной отраслевой премии. Партактив проекта «Единой России» «Школа ЖКХ» совместно с советом по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве и Минстроем России провел чемпионат среди студентов и работников предприятий жилищно-коммунального комплекса Москвы и Московской области, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения «Единой России».

Чемпионат по профмастерству состоялся в Техникуме им. Королева. По словам федерального координатора партпроекта школа ЖКХ», депутата Мосгордумы Александра Козлова, на протяжении пяти лет партия активно содействует проведению чемпионата «Лучший по профессии».

«Такие профессиональные соревнования, с одной стороны, позволяют сохранить сильный костяк опытных мастеров. С другой стороны, чемпионат позволяет привлечь молодежь в отрасль, решать постепенно задачу по устранению кадрового дефицита. Согласно Концепции подготовки кадров для строительства и ЖКХ до 2035 года, нам надо существенно увеличить число работников — с 6,5 до 7,3 млн человек», — подчеркнул он.

Козлов также добавил, что перед государством стоит масштабная программа по модернизации ЖКХ, которая зависит в первую очередь от кадров, которые ее будут реализовывать. И здесь кадры даже ценнее финансовых ресурсов.

В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько отметил, что участники чемпионата, работники — движущая сила всей системы жилищно-коммунального хозяйства.

«Каждый из вас вносит вклад в создание комфортной среды сотен тысяч и миллионов граждан, воплощает крупнейший национальный проект «Инфраструктура для жизни» и формирует новый образ российского ЖКХ как современной, инновационной, креативной отрасли, которая ответственно подходит к запросам и нуждам потребителей жилищно-коммунальных услуг», — сказал он.

Из года в год в рамках мероприятия конкурсанты выходят в мастерские и демонстрируют на практике свои опыт и знания. Состязание проходит по следующим номинациям: сантехник, электрик, плотник, маляр. С этого года добавилась новая квалификация — электросварщик. В 2025 году впервые участие в Чемпионате приняли Детский и Юношеский совет при Общественном совете Минстроя России. Для них провели экоурок «Хартия» и познавательную игру «Домовой», что помогает молодежи найти свое призвание и сделать первый шаг в профессию.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева обратилась к участникам события по видео.

«На территории Московской области работает несколько тысяч предприятий и организаций ЖКХ, порядка 600 наименований профессий и должностей. Крайне важно прокладывать мостик между работодателями и молодыми профессиональными единицами еще на этапе обучения, а подобные успешные и интересные инициативы, как этот конкурс, позволяют выявить талант еще на этапе обучения», — поделилась она.

Напомним, идея организации чемпионата «Лучший по профессии» принадлежит, прежде всего, координатору «Школы ЖКХ» Подмосковья Наталье Абросимовой. Аналогичные соревнования пройдут в колледжах и вузах других регионов России, где обучают специальностям жилищно-коммунального хозяйства.

«Молодое поколение позволяет верить в лучшее будущее отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Если мы сейчас ребят научим правильно готовиться к экзаменам, правильно проходить независимую оценку квалификаций, проявим у них интерес к нашей отрасли, тогда она будет жить и процветать еще долгие годы. Поэтому основная задача этого Чемпионата –проявить интерес у молодого поколения к нашей отрасли, познакомить их с работодателями, чтобы они сегодня стали потенциальным кадровым резервом жилищно-коммунального хозяйства всей России», — рассказала Абросимова.

В продолжении мероприятия состоялась торжественная церемония подписания трудовых договоров между работодателями и студентами Королева. Таким примером стало подписание договора с Андреем Мирутой, студентом 1-го курса техникума С. П. Королева с АО «Водоканал».

«Я выразил свое желание поучаствовать в чемпионате и вот уже на первом курсе мне удалось подписать трудовой договор с предприятием нашего города. Я чувствую, что повзрослел и что моя карьерная жизнь началась», – поделился впечатлениями Андрей.

По итогам чемпионата победила дружба.

«Объективная ничья. Уже третий год молодость не уступает опыту. Это свидетельствует об очень качественной подготовке в наших колледжах и вузах», — подчеркнул Александр Козлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.