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В Королеве пройдет прием в формате «Выездная Администрация»

В Королеве пройдет прием в формате «Выездная Администрация». Прием пройдет 26 апреля с 17:00 до 19:00, передает пресс-служба администрации городского округа.

Его проведут: глава городского округа Королев, первые заместители и заместители главы городского округа, представители: управляющих компаний «Жилкомплекс», «Жилсервис», «Блеск-Сервис», городских ресурсоснабжающих организаций, МосОблЕИРЦ, полиции, прокуратуры, налоговой инспекции, МФЦ, социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта.

Желающих ждут по адресу: ул. Терешковой, д. 1, ЦДК им. М. И. Калинина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион очень активно развивается. Подмосковные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.