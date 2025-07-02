Отремонтированный детский сад в Королеве примет воспитанников в сентябре

Реконструкцию дошкольного отделения городского лицея №4 в Королеве проводят по программе губернатора Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двухэтажное здание детского сада в микрорайоне Юбилейный построено в 1964 году, масштабный капитальный ремонт здесь проводится впервые. В плане работ – обновление кровли и фасада, замена инженерных сетей, дверей и окон, ремонт всех внутренних помещений, а также установка нового оборудования и мебели, благоустройство территории и новых игровых зон – все для того, чтобы детское учреждение отвечало самым современным требованиям.

Работы на объекте в самом разгаре. В здании уже установили новую систему вентиляции, подключили коммуникации. Более 40 строителей завершают возведение внутренних перегородок, гидроизоляцию, укрепление дверных проемов, устанавливают новые окна, утепляют фасад и ремонтируют кровлю.

Открытие обновленного детского сада с нетерпением ждут 245 детей, которых пока распределили по соседним дошкольным учреждениям, и их родители. Планируется, что малыши и педагоги вернутся в садик уже к первому сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.