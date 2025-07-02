Программа повышения производительности расширяется на все отрасли экономики

В Мастерской управления «Сенеж» (входит в Президентскую платформу «Россия — страна возможностей») состоялась стратегическая сессия «Производительность труда: от стратегии к действиям». Это мероприятие стало важной площадкой для формирования комплексных решений по увеличению эффективности труда в различных отраслях и регионах.

В обсуждениях участвовали более 200 человек, среди которых — федеральные министры, главы регионов и администраций 31 субъекта РФ, представители госкорпораций, бизнеса и институтов развития.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что технологии повышения производительности применимы во всех сферах и их внедрение критически важно для усиления конкурентоспособности экономики.

«Конкуренция за ресурсы, за инвесторов, за людей будет усиливаться. И главный способ конкурировать — это повышение эффективности, внедрение бережливых технологий, создание производственных систем. Это и есть настоящая мотивация — не указ сверху, а понимание: либо ты научишься быть эффективным, либо ты проиграл», — отметил Кириенко.

В рамках сессии обсуждались задачи нового этапа федерального проекта «Производительность труда», который является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С 2025 года проект расширяет охват: к нему подключатся все отрасли экономики, а также социальные учреждения — школы, больницы, организации культуры и спорта.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, на предстоящие годы стоит задача сделать производительность труда управленческой нормой на различных уровнях — от школы до региона и от завода до ведомства.

«Сегодня это — не просто экономический вопрос, а ключевой механизм достижения национальных целей и устойчивого роста», — пояснил Решетников.

Особое внимание на сессии уделили роли городов-миллионников в реализации национальных приоритетов. Заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева выделила потенциал роста эффективности в сфере малого и среднего бизнеса — одного из ключевых факторов развития городской экономики.

«Если мы хотим обеспечить устойчивый рост городской экономики, мы должны повышать производительность именно там, где есть значительный резерв эффективности. Малый и средний бизнес — как раз такой сегмент. Производительность труда здесь на 25% ниже, чем в крупных организациях, поэтому Москва масштабирует системные инструменты повышения эффективности на МСП», — отметила Мария Багреева.

Она уточнила, что для поддержки компании в Москве реализуют бесплатную онлайн-программу обучения. Эксперты объясняют, как без дополнительных затрат выстроить процессы, повысить эффективность и сократить издержки.

Участники разделились на четыре рабочие группы, каждая из которых сосредоточилась на своем направлении: системном, отраслевом, социальном и региональном аспектах управления производительностью. Основным итогом стало согласование подходов к переходу от локальных улучшений на предприятиях к комплексному управлению эффективностью на уровне отраслей и регионов. Впервые будет создан единый запрос на инструменты бережливого производства, цифровизацию и устранение административных барьеров. Особое внимание уделено координации отраслевых и региональных программ, включая социальную сферу.

Образование, здравоохранение, культура и социальные услуги вошли в проект наравне с промышленностью. Министр труда Антон Котяков и Министр просвещения Сергей Кравцов отметили, что рост эффективности соцсферы напрямую улучшает доступность и качество услуг, что особенно важно в условиях текущей демографической ситуации.

В этих отраслях будут применяться готовые решения, адаптированные под специфику учреждений, с фокусом на максимальное использование имеющихся ресурсов. Это позволит повысить качество услуг без увеличения нагрузки на сотрудников — за счет оптимизации процессов.

По итогам сессии участники договорились о создании второй версии отраслевых программ, расширении мер поддержки низкопроизводительных предприятий, фиксации целей в стратегических документах и запуске региональных штабов по управлению производительностью.